Perché caricare il cellulare con il caricabatteria non originale è rischioso?

Quante volte sarà capitato di aver perso o rotto il caricabatteria originale del proprio cellulare? Tantissime volte! E quante volte ancora, di conseguenza, siamo andati a comprarne uno che non era dello stesso brand del nostro cellulare? Altrettanto tantissime volte! All’inizio il compromesso sembrava andare nel verso giusto: il cellulare si caricava in tempo e non si verificavano particolari problemi. Ma a lungo andare il cellulare si iniziava a danneggiare. Perché accade questo?

Caricare il cellulare con un caricabatteria non originale è rischioso, perché?

Potrebbe sembrare un problema di poco conto, ma davvero usare il caricabatteria di un altro marchio può danneggiare il nostro cellulare.

Come prima causa c’è il fatto che ciascun produttore ne produce in quantità diverse tra di loro.

C’è chi carica in minor tempo possibile, chi magari invece se la prende con più comodità.

Sembrerebbero tutti simili all’apparenza ma la differenza consiste nel fatto che esiste una circuiteria specifica la quale si mette in contatto col nostro cellulare.

E’ come se il caricabatteria stesse cercando di capire con chi ha a che fare, per poi mettersi a lavoro e caricarlo.

Questa sorta di conoscenza tra i due dispositivi permette di decidere quale sia il giusto quantitativo di corrente da inviare, senza che ci siano dei danni a seguire.

E’ tipica poi questa situazione: comprare un caricabatteria che ci promette grandi cose, che ci promette di caricare in poco tempo il nostro cellulare, ma che alla fine delude perfettamente le nostre aspettative.

Arrivando al succo della questione non sussiste alcun problema per cui un cellulare di un marchio venga caricato con il caricabatteria di un altro marchio.

Non ci sono problemi se si tratta di dispositivi fatti da brand del settore. Il problema nasce nel momento in cui si usano dei caricabatteria contraffatti e non a regola: sono questi che possono danneggiare il nostro cellulare.

Comunque sia, state attenti ai caricatori dei vostri cellulari. Se poi la fortuna non è dalla vostra parte e decide di farvelo perdere o rompere allora recatevi ad uno store del brand del vostro cellulare e chiedete aiuto.

Leggi anche:

Perché è pericoloso caricare il cellulare di notte?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube