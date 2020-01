Perché gli assorbenti lavabili sono migliori di quelli usa e getta

Si sente tanto parlare di assorbenti lavabili, assorbenti fatti di stoffa che dovrebbero essere migliori rispetto a quelli usa e getta non solo per le donne ma anche per l’ambiente. Essi sono infatti fatti con del cotone, ma anche col micropile e fibre naturali. Ma perché bisognerebbe abbandonare quelli usa e getta e preferire quelli fatti di stoffa che si lavano in lavatrice? Vediamo di seguito tutti i pregi di tali assorbenti.

Assorbenti di stoffa lavabili, perché sono migliori per noi donne

Partiamo già dal materiale usato per realizzarli, un materiale che è molto delicato sulla pelle, e che quindi non andrebbe a creare tutte quelle irritazioni e quelle allergie che un comune assorbente usa e getta può fare.

Dal punto di vista economico si risparmia tantissimo.

Bisogna comprarne solo 4 o 6, in base alla durata del proprio ciclo, e durano anche per 5 anni.

I pacchi degli assorbenti lavabili costano davvero poco se vengono messi a confronto con tutti quei soldi spesi ogni mese per ogni anno per quelli usa e getta.

Altra importante componente è l’ambiente: gli assorbenti di stoffa rispettano in modo assoluto l’ambiente.

Invece, gli usa e getta non si possono riciclare.

Poi, altra cosa da non sottovalutare è che non ci si trova mai impreparati quando viene il ciclo!

Infatti, a meno che non passano 5 anni, gli assorbenti di stoffa sono sempre lì pronti ad essere usati e non ci costringono a correre a comprarli.

Per non parlare della comodità: hanno le ali che si attaccano grazie al bottoncino e si adattano ai nostri movimenti.

Inoltre, ce ne sono di tante dimensioni per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Insomma, di pregi degli assorbenti lavabili ce ne sono tanti e sono davvero facili da comprare.

Certo, non si trovano nei supermercati vicini a noi, ma sono facili da trovare online soprattutto su Amazon.

