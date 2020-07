Perché il coronavirus uccide più uomini che donne? Ricercatori australiani stanno cercando la risposta

COVID-19 è l’ultimo esempio di una malattia che colpisce uomini e donne in modo diverso. Sebbene in media più donne siano infettate dal coronavirus, i dati globali mostrano fino al doppio del numero di uomini che muoiono. I dati provenienti da paesi con dati disaggregati per genere mostrano che, fino a giugno, il 63,53% dei decessi in Cina erano uomini, il 58,25% in Italia, il 57,13% in Inghilterra e il 55,88% in Australia. Mentre ci sono speculazioni sul perché, le ragioni della disparità sono ancora in gran parte un mistero, secondo la professoressa Louise Chappell, direttrice dell’Australian Human Rights Institute (AHRI).

Una ricerca cerca di capire come mai gli uomini sono colpiti dal coronavirus maggiormente rispetto alle donne

“Potrebbero esserci alcune differenze ormonali a svantaggio negli uomini e vantaggi per le donne: potrebbe essere l’estrogeno a proteggere le donne dalle peggiori devastazioni del virus”, ha detto il professor Chappell. ‘Ma ha anche la sensazione che forse sono i fattori di stile di vita degli uomini che stanno aumentando la loro vulnerabilità. ‘Quindi il fatto che gli uomini tendano a bere alcolici a volumi più alti, che hanno maggiori probabilità di fumare, che hanno meno probabilità di segnalare malattie. “Questa è una vera dimensione di genere del problema.”

Nel tentativo di comprendere meglio la combinazione di fattori in gioco nei tassi di infezione e mortalità COVID-19, l’AHRI, insieme al George Institute for Global Health, sta intraprendendo un nuovo progetto di ricerca sostenuto dal fondo di ricerca rapida dell’UNSW Sydney per COVID -19. I ricercatori analizzeranno i dati disaggregati per genere raccolti dalle statistiche globali del coronavirus COVID-19, nonché dalle politiche e attività nazionali.

In Australia, fino al 18 giugno, i dati mostrano che il virus era stato diagnosticato più comunemente tra le donne di età compresa tra 20 e 29 (844). La dott.ssa Cheryl Carcel, ricercatrice del progetto, afferma che una possibile ragione è il numero significativo di donne in ruoli di assistenza sanitaria in prima linea, principalmente come infermiere. Le donne costituiscono il 70% di tutto il personale sanitario e dei servizi sociali a livello globale. “Significa che hanno maggiori probabilità di essere esposti alla malattia … c’è un onere più pesante per loro”, ha detto. “Se hai una famiglia, quando vai a casa dal lavoro hai l’ansia che potresti trasmettere la malattia alle persone della tua famiglia.” Vedremo dunque cosa scoprirà questa ricerca in proposito al coronavirus.

Ti potrebbe interessare: I pazienti guariti dal coronavirus riportano dolori misteriosi mesi dopo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube