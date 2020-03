Perché la mascherina fai da te con la carta da forno non è utile?

Sul web sta girando in questi giorni il video tutorial della mascherina fai da te con l’utilizzo della carta da forno di Barbara Palombelli. La conduttice di Forum ha seguito il consiglio del dottor Francesco Garbagnati, il quale lavora come oncologo presso l’istituto nazionale dei tumori di Milano, ed ha mostrato, durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4 come poterla realizzare. Come detto poco prima, il materiale principale usato per tale mascherina è la carta da forno, e questo sembra aver avuto un buon riscontro: molti italiani non solo hanno condivisio il video del tutorial della Palombelli, ma le hanno replicate e utilizzate. Ma è davvero utile una mscherina del genere? FanPage ha posto questa domanda a Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano.

Mascherina fai da te con la carta da forno, è davvero utile?

Il dottor Pregliasco non usa mezzi termini e va dritto al sodo: una mascherina del genere, fatta con la carta da forno, non serve a nulla.

Inoltre, approfitta dell’argomento per ricordare come la mascherina debba essere gettata e cambiata ogni 4 ore e di come sia necessaria per chi ha sintomi e può essere un soggetto contagioso, o chi vi lavora, mentre non serve a nulla a chi è sano.

Una mascherina del genere non aderisce bene al viso, non copre nel modo preciso la bocca o il naso, risulta essere troppo larga e per nulla, quindi, sicura.

Anzi, potrebbe capitare di uscire senza guanti, senza sciarpa, senza tener conto delle norme di igiene basilare, e contrarre il virus solo perché ci si sente sicuri con tale.

Purtroppo, il video del tutorial è sempre più condiviso, ma per fortuna dall’altra parte sono molte le riviste online che spiegano come mai una creazione del genere non servi praticamente a nulla.

Per evitare di essere contagiati, quindi, ancora una volta, almeno per chi è sano, valgono le consuete regole di igiene che il Ministero ha reso note sin dall’inizio dei primi casi di Coronavirus.

