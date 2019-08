Perdere 5 kg in soli 6 giorni con una dieta lampo, un pericolo per il corpo?

Come si perdono pochi kg in poco tempo? Esistono due tipologie di diete da poter seguire per poter arrivare ad un risultato del genere. Certo, se da una parte è davvero una bella idea perdere peso in così poco tempo, dall’altra parte, però, c’è la possibilità che la nostra salute ne possa risentire. Vediamo alcuni consigli da seguire per evitare questa situazione.

5 kg in 6 giorni, come si fanno le diete lampo?

Quello che non tutti sanno è che la dieta lampo non è una semplice dieta, ma è un regime alimentare che presenta meno calorie del solito e, che di conseguenza, permette una veloce perdita di peso in poco tempo.

Per poter seguire una dieta lampo, bisogna conoscere due schemi principali da seguire, anche se non si deve arrivare ad esagerare.

Primo schema per la dieta lampo

Questo primo schema di dieta lampo dura 5 giorni, e si possono perdere 3 kg o poco più.

Esso si basa sul consumo di un alimento al giorno: il primo giorno Latte o yogurt, il secondo giorno patate bollite o al forno con poco condimento, il terzo formaggi, il quarto pollo ed infine l’ultimo giorno solamente bevande senza zucchero.

Secondo schema per la dieta lampo

Il secondo schema, a differenza del primo, dura 6 giorni e permette di perdere fino a 6 kg.

Essa è uguale tutti i giorni: a colazione con pane tostato e formaggio come bevanda tè o caffè senza zucchero, pranzo insalata di verdure e carne bianca, per cena una fetta di pane e pesce.

Ci sono dei pro e dei contro nella dieta lampo?

Prima di intraprendere un regime alimentare come quello della dieta lampo, ma questo vale per ogni dieta, bisogna consultare il proprio medico.

Un’altra cosa da sapere è che non bisogna mai prolungare tale regime per oltre 6 giorni, dato che potrebbe causare deficit di vitamine, sali o fibre.

Tale regime non va assolutamente bene per le donne in gravidanza, in fase di allattamento o bambini, e se si fa anche attività fisica, si potrebbero abbassare glicemia e pressione.

Può far bene a questa dieta anche bere 1.5/2 lt di acqua al giorno, per il quantitativo degli alimenti non viene indicato ma si raccomanda di non esagerare, e per avere un effetto più rapido, si può praticare una moderata attività fisica.

Diciamo che il tutto dipende dal nostro buon senso, in piccole dosi si può fare, quasi, tutto.

