Perdere peso con le tisane: granturco e cicoria aiutano tantissimo

Se siamo in sovrappeso e passiamo da una dieta all’altra senza grandi risultati, allora forse è il caso di cambiare e dedicarsi più tempo a noi stessi. Ogni cambiamento spaventa ma seguire una dieta equilibrata aiuta sempre e associato con tisane dimagranti aiuta tantissimo. Ebbene, cosa costa provare, inoltre la tisana non è solo per dimagrire, ma è un momento di rilassamento, un momento da dedicare a noi stessi. Ideale per perdere peso sono le tisane al granturco e alla cicoria, ma vediamo come prepararle.

Tisana al Granturco

La tisana al granturco è ideale se si sta seguendo una dieta, è un aiuto naturale per perdere peso. La preparazione è semplice: lasciare in infusione per mezzo minuto in una tazza d’acqua bollente un cucchiaino colmo di stigmi di granturco, filtrare e bere a piccoli sorsi, si possono bere fino a quattro tazze al giorno, non dolcificare.

Gli stigmi del fiore di granturco (Zea Mays) si possono acquistare in erboristeria in grammi, quindi, inizialmente per provare potete prendere la quantità per le prime quattro tisane, se vi piace, allora potete comprarne di più. Vi consiglio di comprare anche un colino a rete per l’infuso. In commercio si trovano anche infusi già pronti.

Tisana alla cicoria

La cicoria cresce lungo i sentieri, nei campi, tra le siepi e preferisce terreni argillosi. La cicoria si trova in erboristeria, anche in questo caso consigliamo di comprare un colino a rete e inizialmente di acquistare una piccola dose. In commercio è possibile acquistare infusi già pronti.

La preparazione è semplice: lasciare in infusione per mezzo minuto in acqua bollente un cucchiaino colmo di cicoria per ogni tazza, filtrare e bere lentamente una tazza di tisana alla cicoria ogni mattino a stomaco vuoto.

Le tisane di granturco e cicoria aiutano a perdere peso soprattutto se abbinate ad una dieta equilibrata e povera di grassi.

