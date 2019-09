Perdi peso ed elimini il grasso addominale, ecco come fare

È una dieta che permette di perdere peso ed eliminare il grasso addominale, dura circa un mese da spazio ai grassi buoni. Rappresenta un regime alimentare che fa ottenere buoni risultati in un tempo relativamente breve. Questa dieta prevede due fasi, la prima che dura appena quattro giorni ed ha come obiettivo principale di sgonfiare la pancia, la seconda fase invece dura quattro settimane e un apporto energetico quotidiano mai superiore alle 1600 calorie.

Vediamo quali sono gli schemi e gli alimenti che segue questa dieta

Lo schema alimentare mette in risalto l’assunzione dei grassi monoinsaturi, che andrebbero inclusi in tutti i pasti, tipo mandorle, noci, semi di girasole, pinoli, olio extra vergine e avocado. Il menù di un ipotetica giornata tipo può iniziare con una colazione a base di fiocchi d’avena cotti con mezza tazza di fragole, se preferite aggiungete una banana e delle mandorle.

Come pranzo, due fette di pane integrale con paté di olive, 200 grammi di affettato di tacchino e come contorno mix di lattuga con pomodorini e cipolle rosse. Per il terzo pasto della giornata, lo snack che prevede una tazza di mirtilli o in alternativa dello yogurt greco. Per la cena si possono consumare 300 grammi di capesante in padella accompagnate da semi di girasole.

Molti esperti di alimentazione, hanno espresso il loro parere positivo alla rappresentazione di questa dieta, e sottolineano come questo regime alimentare incoraggi un modo di mangiare in generale sano, avendo anche molte affinità con la dieta mediterranea.

