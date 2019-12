Perdita della voce, tutti rimedi in casa per curare l’afonia

L’afonia, meglio conosciuta come la perdita della voce, è una situazione spiacevole in cui l’individuo si ritrova senza voce per i motivi più disparati. Certamente, non è una bella esperienza ed i fattori scatenanti sono di diverso tipo. Come prima cosa, proprio per scoprire il perché di questa situazione, è bene recarsi dal proprio medico con la cui diagnosi sarà possibile capire come agire. Oltre ai medicinali specifici, è possibile curare l’afonia con quello che abbiamo in casa. Vediamo quali sono questi rimedi.

Quali sono i rimedi naturali da usare contro l’afonia, ovvero la perdita della voce?

Prima di comprare dei medicinali specifici è bene fare riferimento ad alcuni aiuti che è possibile trovare in casa e che sono anche facili da acquistare qualora uno di esso venisse a mancare.

Sale ed acqua insieme

Regola numero uno: per recuperare la voce bisogna idratare la gola.

“Ok, basta bere”, penserete, ma è errato perché non basta la semplice acqua ma bisogna aggiungere ad essa del sale.

Ovviamente non vi diciamo di bere acqua e sale, ma fare dei gargarismi prima di ogni pasto.

Così facendo, se c’è del catarro nella zona orofagea con l’aiuto dell’acqua e del sale è possibile liberarla.

Cortisone

Sì, il cortisone aiuta nel recupero della voce, ma non potete prenderlo da soli: c’è bisogno della conferma da parte del vostro medico.

Come si usa il cortisone? Bisogna mettere delle dosi molto piccole di cortisone nell’areosol, ma questo sarà compito del medico dirlo o meno.

Gocce di Erismo

Avete mai sentito parlare delle gocce di Erismo? Per chi non lo sapesse l’Erismo è una pianta definita anche col nome di pianta dei cantanti o del cantante.

Tale pianta può essere usato in caso di raucedine o di afonia.

La propoli

Ultimo consiglio è la propoli, un antisettico naturale che si presenta come il frutto del lavoro delle api.

Tale elemento lo ritroviamo anche in alcuni prodotti farmaceutici tipicamente usati proprio nel periodo invernale, per curare la gola e combattere la sua infiammazione.

La propoli può essere trovata sotto forma di caramelle da usare quando si vuole quando si è perduta la voce.

