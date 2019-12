Pericolo YouTube: come salvarsi dall’ultimo virus presente sulla piattaforma

Nemmeno più su Youtube si può stare tranquilli: molti italiani, e non solo, negli anni più recenti hanno preso l’abitudine di sostituire la tv con il pc grazie a tanti siti di streaming su cui è possibile vedere la serie tv che più piace oppure farsi una maratona di film. In origine esisteva solo Youtube, piattaforma su cui si trovavano canzoni, video, film e altri prodotti di intrattenimento, una realtà online davvero molto sicura e che non aveva dato mai alcun problema a chiunque la usasse. Comunque sia, nemmeno su Youtube si può stare tranquilli. Infatti, esso è minacciato da un pericoloso malware che mira ad infettare smartphone e pc, e a rubare loro i propri dati sensibili e bancari. Ecco di seguito di cosa si tratta.

Anche YouTube nel circolo dei virus, trovato un malware pericoloso

Quello di cui vi vogliamo parlare non è un difetto della piattaforma, ma piuttosto un’esca lanciata dai diversi banner presenti sulla stessa.

Tra le tante pubblicità che appaiono sul sito o tra le tante altre distrazioni, può capitare di fare un errore e quindi fare click su un qualcosa di apparentemente molto innocuo ma che si svela essere un tracciatore.

Lo scopo di tale tracciatore è quello di entrare nel nostro device e copiare i dati presenti per poi incollarli su un server gestito da hacker.

Comunque sia, una volta entrati nella tana del lupo cattivo, gli utenti verranno incitati a installare un software molto importante e sicuro, anche se nella realtà dei fatti si avrà come regalino n malware che ruberà le info e ne rallenterà le prestazioni sul device sul quale verrà installato.

Ma non finisce qui: di seguito verrà installato un altro programma che ruberebbe le password contenute sullo smartphone sul quale si insedia il programma malevolo.

Come salvarsi dal virus presente su Youtube?

Purtroppo non è stato ancora svelato il vero creatore di questa minaccia e quindi quale sia il banner pericoloso a cui stare attenti.

Nonostante non si conosca chi abbia ideato questo, è possibile fare del nostro meglio, anche con poco, per evitare questa situazione spiacevole.

C’è una cosa molto semplice ma efficace da fare: non cliccare parti particolari presenti su Youtube.

Anche perché non è così che si fa: quando vi dicono di installare un software da un sito che non è proprio del software stesso, stiamo incappando in una trappola costruita ad hoc.

Sì, perché i software si installano solo dai siti ufficiali, quindi tutto il resto che si presenta come tale in sedi non opportune è pura trappola.

