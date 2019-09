Permessi 104 per disabile ricoverato in casa di riposo: spettano?

Hanno diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso mensile derivanti dalla legge 104, articolo 3, comma 3 tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. Ma cosa succede se il familiare disabile a cui prestare cura e assistenza è ricoverato presso una struttura a lunga degenza o in casa di riposo? Si ha lo stesso il diritto alla fruizione dei 3 giorni di permesso? Vediamo cosa dice la normativa di riferimento.

Permessi 104 per ricoverato in casa di riposo

Un nostro lettore ci scrive:

Io ho la legge 104 per mio papà, con domanda di ricovero in casa di riposo i permessi vengono sospesi? Posso ancora usufruire di questa legge?

Ne i requisiti per la fruizione dei permessi legge 104 mensili è richiesto

La certificazione dello stato di handicap grave

Essere unica persona che presta assistenza alla persona con handicap

Che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o case di cura.

Per il terzo requisito, ovvero quello in cui si richiede che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, l’INPS specifica che si intende per le intere 24 ore presso struttura che presta assistenza sanitaria continuativa. Ma vengono individuate 3 eccezioni che permettono di fruire dei permessi 104 anche in caso di ricovero ospedaliero, ovvero:

se il ricovero si interrompa per la necessità del disabile di recarsi fuori della struttura per visite o terapie certificate;

se il disabile ricoverato è in stato vegetativo o con prognosi infausta a breve termine

se per il disabile grave la struttura sanitaria certifichi il bisogno di assistenza da parte di un familiare.

Continuare a fruire dei permessi?

Può, quindi, continuare a fruire dei permessi legge 104 mensili per suo padre dopo il ricovero in casa di riposo solo nei 3 casi specificati sopra.