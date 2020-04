I permessi con legge 104, con l’emergenza coronavirus, hanno cambiato alcune modalità. Il decreto “cura Italia” ha introdotto 12 giornate in più per gli aventi diritto rispetto alle tre già esistenti. Questi 12 giorni sono fruibili complessivamente nei mesi di marzo e d aprile. Quindi, chi non li ha richiesti nel mese di marzo, può chiederli tutti nel mese di aprile.

Permessi legge 104 e pagamento

Le 12 giornate di permessi legge 104 seguono le stesse modalità dei tre giorni al mese. Non ci sono differenze a livello economico fra i 12 giorni da fruire tra marzo e aprile e i tre giorni al mese, quindi, sia a livello retribuito sia per la copertura di contribuzione figurativa, non cambia nulla.

Ci saranno permessi in più anche a maggio?

Un lettore ci chiede: Buongiorno, mi rivolgo a voi, perché c’è la solita confusione. Sono disabile all’85%, vorrei sapere se nel mese di maggio ci saranno ancora 12 giorni extra della Legge 104? Grazie anticipatamente.

Nella fase 2 chiamata la fase della riapertura perchè molti negozi apriranno con tutte le dovute precauzioni introdotte dal nuovo decreto che sarà in vigore dal 4 maggio 2020.

In riferimento all’estensione dei 12 giorni di permessi legge 104 in più rispetto ai tre giorni mensili per legge, non ci sono novità. L’estensione di un totale complessivo di dodici giorni da fruire di marzo e aprile al momento non è stata prorogata. I dodici giorni terminano al 30 aprile, salvo nuove disposizioni.

L’Inps, inoltre, ha precisato che i lavoratori aventi diritto dei permessi legge 104 se sono beneficiari della cassa integrazione a zero ore, si vedranno decurtare il numero di giorni di assenza consentiti per la cura del familiare disabile o, in caso di lavoratore disabile per se stesso.

Se la cassa integrazione, invece, prevede una riduzione dell’orario di lavoro le 12 giornate aggiuntive e i 3 giorni di permesso mensile possono essere fruiti riproporzionandoli all’orario lavorativo ridotto.

