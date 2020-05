Permessi legge 104 art. 3 comma 3 con estensione di 12 giorni anche per i mesi di maggio ed aprile 2020 nel nuovo decreto. Un lettore ci chiede: È ufficiale la proroga dei permessi della legge 104 art 3 com3 anche per maggio e giugno? Purtroppo al momento l’informazione è stata estratta dalla bozza del nuovo decreto, come tutte le agevolazioni che si leggono sul web: bonus badanti, estensione bonus partita iva, ecc.

Tutto le informazioni a breve diventeranno ufficiali con la pubblicazione del nuovo decreto, che sicuramente potrà contenere novità rilevate, visti i forti dibattiti nella maggioranza.

Proroga permessi legge 104 art. 3 comma 3

Al momento la proroga dell’estensione degli ulteriori dodici giorni è stata estrapolata dalla bozza di decreto, che all’art. 8 intitolato (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104), riporta: “1. All’articolo 24 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”

Quindi, da questo si evince che i dodici giorni complessivi si potranno fruire anche per maggio e giugno. Il nuovo decreto chiamato “decreto di aprile” perchè doveva uscire ad aprile, ma per tantissimi motivi è ancora in elaborazione e come promesso la sua ufficialità definitiva è prevista per fine settimana.

Questo significa che è stato prorogato il beneficio dei permessi legge 104 per ulteriore dodici giornate.

12 giorni in totale nei mesi di maggio e giugno

La normativa sarà quella già esistente e come per i mesi di marzo e aprile, oltre ai tre giorni ufficiali per permessi legge 104 art. 3 comma 3, potranno essere richiesti al datore di lavoro altri 12 giorni complessivi, in totale 18 in due mesi (6+12).

I beneficiari sono sia i lavoratori disabili aventi diritto, sia i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube