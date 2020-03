Permessi legge 104: 12 giorni invece di 3 al mese, la novità nel decreto alla firma

Permessi legge 104 in più ai lavoratori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Tra poche ore un nuovo decreto che prevede aiuti alle famiglie e alle imprese diventerà effettivo. La bozza contiene delle misure fondamentali per i lavoratori disabili o che assistono familiari con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3. Nello specifico, la bozza riporta che i lavoratori per il mese di marzo e di aprile che hanno diritto ai permessi legge 104, potranno usufruire di 12 giorni al mese dagli attuali 3 giorni mensili retribuiti, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus che ha investito tutta l’Italia. Bisogna attendere l’ufficialità del decreto, vi terremo aggiornati.

