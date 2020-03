Permessi legge 104: 15 giorni al mese, ecco perchè.

Permessi legge 104 art. 3 comma 3 retribuiti e coperti da contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici per il diritto e il calcolo, un lettore ci chiede spiegazioni sulla misura inserita nel decreto “Cura Italia” sull’estensione di 12 giorni al mese: ecco i chiarimenti in base all’art. 24 del decreto in oggetto.

Permessi legge 104 art. 3 comma 3: sono 9 o 12 giorni?

Egr. Dott.ssa Tortora,

nel congratularmi della conduzione di Notizieora.it, chiedo se possibile dei chiarimenti in merito alle assenze per L.104 presenti nell’ultimo decreto “Cura Italia”, firmato da poche ore.

In tale decreto è previsto un aumento di giorni di permesso retribuito di ulteriori “complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.

“Complessive dodici giornate” è in riferimento ai singoli mesi (in tal caso 9 giornate +3 – già presenti per un totale di 12 – sia in marzo sia in aprile) oppure 3 giorni a marzo (+ i 3 già presenti per un totale di 6) e 3 giorni ad aprile (+ i 3 già presenti per un totale di 6)?

Scusandomi per il disturbo. Distinti Saluti

Estensione di 12 giorni per il personale sanitario

La ringrazio, lei ha ragione inizialmente non si capiva se i permessi legge 104 erano dodici in tutto o 15 giorni al mese. Stamattina ho pubblicato un chiarimento reso possibile dalla diffusione del testo del decreto “Cura Italia”.

In effetti la misura prevede l’estensione dei permessi legge 104 art. 3 comma 3 di 12 giorni al mese in aggiunta ai tre già esistenti (art. 24 del decreto).

È possibile consultare qui il decreto in pdf: Coronavirus: decreto ‘Cura Italia’, testo ufficiale (pdf)

