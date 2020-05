Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube

Molti lavoratori comunque hanno avuto problemi a fruire dei permessi perchè le aziende hanno operato la cassa integrazione in deroga a zero ore che ha limitato di molto la fruizione negli aventi diritto.

Questa il secondo prolungamento, già nel mese di marzo il precedente decreto Cura Italia aveva concesso 12 giorni in più di permessi legge 104 da sommare ai 6 giorni ordinari per i mesi di marzo e aprile.

Bisogna chiarire che i permessi legge 104 non sono retroattivi e possono essere fruiti dalla pubblicazione del Decreto legge Rilancio in Gazzetta Ufficiale (19 maggio 2020).

L’ultimo giorno per fruire dei 12 giorni di permessi è il 30 giugno 2020.

Si, in effetti sono 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno da sommare ai 6 (3+3) concessi dalla normativa vigente. Questo significa che i dodici giorni sono complessivi tra maggio e giugno ma rimangono fissi i tre giorni al mese.

Un lettore ci ha scritto: Buongiorno, ho già, scritto a Voi e mi avete dato sempre risposte e informazioni precise e dettagliate. Vorrei sapere, con il nuovo decreto, i permessi L 104, mesi di maggio e giugno, sono 18 totali, da usufruire entro il 30 giugno? Grazie anticipatamente per il Vostro prezioso aiuto.

Il prolungamento delle dodici giornate di permesso legge 104 crea molti dubbi negli aventi diritti. Il provvedimento è stato disposto nel decreto Rilancio è prevede la possibilità di fruire di dodici giorni in più complessivamente per i mesi di maggio e giugno.

