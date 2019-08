Permessi legge 104 anche con handicap lieve?

La legge 104 tutela i lavoratori disabili in situazione di handicap grave con una serie di benefici, tra questi i permessi di tre giorni retributivi coperti da contribuzione figurativa valida alla misura e al diritto. Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno mia madre è stato riconosciuto un handicap lieve- invalida 34-66%, ho diritto ai permessi ex L.104 per assisterà? Grazie.

Permessi legge 104: handicap lieve non ammesso

Possono fruire dei permessi legge 104 di tre giorni retribuiti al mese i lavoratori disabili in situazione di handicap grave a cui è stata riconosciuta la legge 104 secondo l’art. 3 comma 3 e i lavoratori che assistono il familiare in situazione di handicap grave sempre in possesso della legge 104 art. 3 coma 3.

Non è possibile fare richiesta dei permessi con u handicap lieve e senza il riconoscimento dell’art. 3 comma 3.

