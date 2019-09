Rassegna oggi 7 settembre 2019, su: Permessi legge 104 e turni agevoli per assistere il familiare con handicap grave; Bollo auto e adattamento veicolo; Mutuo a tasso zero: anche in Italia? Cosa acquistare con la card Reddito di cittadinanza; Diabete e invalidità, in alcuni casi conviene presentare ricorso; tutte le novità della giornata.

Cosa acquistare con la card del Reddito di cittadinanza?

Sono molti i lettori che ci chiedono cosa è possibile acquistare con la card del Reddito di Cittadinanza, abbiamo riassunto l’elenco di cosa si può acquistare e cosa no in quest’articolo: Reddito di cittadinanza: si può acquistare lo smartphone?

Mutuo a tasso zero di cosa si tratta?

Siamo davanti ad un evento storico nel settore dei mutui, non è mai successo che è la banca a pagare voi alla richiesta di un mutuo immobiliare. Ecco cosa sta succedendo: Mutuo a tasso sotto lo zero: le banche pagano gli interessi, anche in Italia?

Bollo auto con legge 104

La domanda dell’esenzione del bollo auto respinta per mancanza di adattamento del veicolo. Abbiamo chiarito quando l’esenzione del bollo auto viene concessa in presenza di difficoltà motorie e quali sono gli adattamenti richiesti al veicolo per poter fruire delle agevolazioni fiscali disabili. La notizia completa in quest’articolo: Bollo auto esenzione per difficoltà motorie, ecco quando bisogna adattare il veicolo

Permessi legge 104

Un lettore ci chiede se con la legge 104 può ottenere turni più agevoli per assistere il familiare con handicap grave, precisa che ha un rapporto di lavoro part-time. Abbiamo risposto in quest’articolo: Permessi legge 104: è previsto il cambio di turno più agevole?

Diabete e invalidità: necessario il ricorso

Abbiamo risposto ad una mamma che si è vista ridurre l’invalidità di sua figlia dal 100% al 60% con una serie di patologie invalidanti tra cui il diabete. Quando un esito è ingiusto o non coerente con la situazione clinica del richiedente è necessario fare ricorso. È possibile leggere qui la risposta: Diabete, invalidità e legge 104: quando conviene fare ricorso

