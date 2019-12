Permessi legge 104 con riduzione su ferie e tredicesima?

La fruizione dei permessi legge 104 e la decurtazione su ferie e tredicesima, ha creato una situazione spinosa che si è protratta nel tempo fino ad arrivare al parere del Consiglio di Stato. Analizziamo il caso di un lettore sul corretto calcolo di ferie e tredicesima in base alla normativa vigente.

Permessi legge 104 frazionati e corretto calcolo per ferie e tredicesima

Buongiorno, sono RRU e paghe di una azienda del comparto CCNL metalmeccanico industria. Abbiamo una dipendente a t. Pieno, che da svariati anni usufruisce regolarmente tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio di ogni periodo lavorativo dei permessi della legge sopra citata in modo frazionato.

Ho interrogato Confindustria in quanto non ritengo corretto che maturi ratei di ferie, permessi e tutto quanto afferente alla normativa contrattuale in modo “pieno”….

Posso avere Vs parere in merito?

Grazie.

Inammissibile decurtazione ferie e tredicesima

La normativa tutela i lavoratori possessori della legge 104 per sé stessi o per il familiare che assistono. Nello specifico i giorni di ferie e tredicesima non influiscono sulla maturazione dei tre giorni di permesso legge 104.

Sul parere controverso della decurtazione delle ferie e tredicesima per la fruizione dei permessi, più volte è intervenuto il Ministero del Lavoro che si è affiancato al parere del Consiglio di Stato stabilendo che le ferie e la tredicesima non sono soggetta a decurtazione.

L’Inps per le aziende private ha recepito quanto comunicato dal Ministero del lavoro mettendo fine alle disparità sulla fruizione dei permessi e le decurtazione apportate a ferie e tredicesima.

Quindi, tranne che il contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria non disponga diversamente, il dipendente che fruisce dei permessi legge 104/92 anche in modo frazionato, non dovrà subire decurtazioni sulla tredicesima e sulle ferie.

Le lascio in calce i riferimenti normativi da poter consultare:

Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21/2011;

Parere Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004;

Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389;

Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014.

Permessi legge 104 di tre giorni retribuiti: la fruizione anche nei festivi

