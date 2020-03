Permessi legge 104 di 12 giorni in più: non validi per i lavoratori disabili

Il decreto Cura Italia prevede l’estensione dei permessi legge 104 art. 3 comma 3 di 12 giornate per i mesi di marzo e aprile rispetto ai 3 giorni mensili. Su questa misura ci sono state diverse interpretazioni sul sito del Governo nelle FAQ e nel messaggio Inps n. 1281 del 20 marzo 2020. Analizziamo le differenze rispondendo ad un nostro lettore.

Permessi legge 104: FAQ del governo

Nello specifico le faq del governo riportano: “che nei mesi di marzo ad aprile 2020 i permessi sono 18 in totale. Possono beneficiare dei permessi i lavoratori pubblici e privati che si trovano nella seguente posizione: i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992); i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992). Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese)”.

Mentre il messaggio Inps esclude la possibilità di estensione ai lavoratori disabili. A breve lo dovrebbe confermare anche una circolare del Ministero.

Decreto Cura Italia: messaggio Inps

Il messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020 riporta che i beneficiari sono esclusivamente i lavoratori caregiver: coloro che accudiscono un familiare disabile.

Un lettore ci chiede:

Mi scusi, con il nuovo decreto L104 si sta’ creando confusione tra i dipendenti e le ditte, sarà valida solo per chi assiste il disabile a casa o anche per chi ha disabilita personale come me 85%?.Grazie anticipatamente.

A breve uscirà la circolare del Ministero che chiarirà effettivamente questa esclusione dei lavoratori disabili. Il messaggio Inps, come sopra riportato, esclude la possibilità ai lavoratori disabili che hanno diritto ai permessi legge 104 art. 3 comma 3, di beneficiare dell’estensione dei 12 giorni.

Appena ci saranno aggiornamenti li pubblicheremo.

