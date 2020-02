Permessi legge 104 di 3 giorni al mese e turni di lavoro

Un lettore ci chiede se può fruire dei permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 nei turni di lavoro. Analizziamo cosa prevede la normativa rispondendo al nostro lettore.

Permessi legge 104 e turni di lavoro

Buongiorno da qualche anno ho i 3 giorni mensili della legge 104 per assistere mio padre invalido al 100% lavoro come guardia giurata x una società privata e faccio turni di lavoro di 7-8 ore al giorno di mattina o pomeriggio o di notte in base al servizio assegnato io lavoro partendo diciamo da lunedì fino a domenica con un turno di riposo di un giorno certe volte 2 e non sempre di sabato o domenica diciamo quasi mai la mia domanda è la seguente la domenica come il sabato nel caso di bisogno x assistere mio padre posso richiedere la 104 al mio datore perchè sapevo che la domenica non potevo richiedere la 104, grazie e spero di una vostra risposta

La circolare Inps

La normativa stabilisce che se un lavoratore svolge un lavoro a turni può fruire dei permessi legge 104 di tre giorni retribuiti anche nel turno di lavoro cadente di domenica. La circolare Inps n. 3114 del 7 agosto 2018, chiarisce alcuni aspetti relativi la fruizione dei permessi legge 104/92 soffermandosi sul lavoro a turni e il lavoro notturno.

Chiarisce che Il lavoro notturno, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, si riferisce ad un unico turno di lavoro e, pertanto corrisponde, qualora venisse fruito, ad un giorno di permesso legge 104/92.

Se invece, svolge un lavoro senza turni notturni o festivi, che considera cinque giorni di lavoro settimanali, allora può chiedere i giorni di permessi nei giorni lavorativi.

