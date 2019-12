Permessi legge 104 di tre giorni retribuiti: la fruizione anche nei festivi

Permessi legge 104 per assistere il familiare con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, consistono in tre giorni al mese retribuiti. Ci si chiede per chi effettua turni di lavoro può fruire dei permessi anche nei giorni festivi? Analizziamo cosa prevede la normativa

Permessi legge 104 e turni di lavoro

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, sono un dipendente della Asp di ….. lavoro su 3 turni avendo la legge 104 x figlio disabile grave posso chiedere la 104 nei giorni festivi e rossi grazie

L’Inps con il messaggio n. 3114/2018 chiarisce la possibilità di fruizione dei permessi di tre giorni retribuiti per assistere il familiare con disabilità grave (art. 3 comma 3).

Nello specifico, l’ente chiarisce la corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo dei giorni festivi.

Il lavoro a turni può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato nelle giornate festive.

La legge 104/1992 art. 33 comma 3, prevede che i permessi mensili vengano fruiti a giornata, senza considerare l’articolazione dell’intera prestazione lavorativa. Da questo concetto, ne deriva che i permessi mensili legge 104/92 possono essere fruiti anche in corrispondenza di turno di lavoro da effettuare nella giornata festività, ad esempio la domenica. Questo principio è valido anche per il lavoro notturno.

Quindi, i permessi legge 104 possono essere fruiti anche nei giorni festivi se rientranti nei turni di lavoro.

