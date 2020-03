Il Decreto “Cura Italia” all’art. 24 prevede l’estensione dei giorni di permesso legge 104 art. 3 comma 3 per assistere il familiare con handicap grave. Il decreto n. 18 del 17 marzo pubblicato in G. U., contiene misure economiche e assistenziali a sostegno di famiglie e imprese; fra le tante misure è stata inclusa l’estensione di 12 giornate di permesso legge 104 per i mesi di marzo e di aprile.

Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Permessi legge 104: chiarimenti FAQ del Governo

I dubbi interpretativi su questa misura sono chiarite dalle domande e risposte pubblicate nella pagina dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del Governo. Le FAQ sulla fruizione dei permessi legge 104 art. 3 comma 3, chiariscono che nei mesi di marzo ad aprile 2020 i permessi sono 18 in totale. Possono beneficiare dei permessi i lavoratori pubblici e privati che si trovano nella seguente posizione:

I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);

I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Le persone che hanno diritto a questi permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).

Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono le stesse di sempre.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

Permessi legge 104 estesi anche per i lavoratori con disabilità grave

I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)

Giorni di permessi per più familiari?

Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

