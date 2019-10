Permessi legge 104 e congedo straordinario legge 151, sono compatibili?

Permessi legge 104, ci si chiede se è compatibile col congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave. Analizziamo il quesito di un nostro lettore: Buongiorno Avvocato, ho trovato il suo numero su internet su notizieora.it Sono un invalido con 104 e gravità ex art. 3 comma 3. Mia moglie usufruisce di congedo straordinario e dei 3 g 104. Qualora volessi utilizzare io i 3 giorni di 104 per problemi legati alla mia patologia, mia moglie perderebbe il diritto di utilizzare i 2 anni del congedo straordinario? Spero di aver posto la domanda in modo chiaro e la ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta. Qualora questo canale non sia il corretto, la prego di segnalarmi come ed a chi inoltrare questa richiesta. Cordialmente

Permessi legge 104 e congedo straordinario legge 151

Gent.mo Sig

Ritenuto che lo scopo del congedo straordinario è quello di consentire al lavoratore dipendente di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di due anni al fine di assistere un proprio familiare affetto da handicap grave o da una malattia grave, la sua richiesta la riterrei certamente incompatibile con il diritto di sua moglie di poter usufruire dei benefici propri del congedo straordinario legge 151.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

