Permessi legge 104 e congedo straordinario: si può rinunciare ai benefici in favore di altri?

I lavoratori che assistono un familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, possono fruire di agevolazioni lavorative che comprendono sia i permessi 104 che il congedo straordinario retribuito. Mentre tutti gli aventi diritto possono fruire dei permessi legge 104, il congedo straordinario retribuito segue un ordine di priorità familiare non scalabile.

Posso rinunciare ai benefici legge 104?

Un nostro lettore ci scrive:

Gentilissimi

Sono un dipendente privato, figlio unico di madre vedova e con legge 104 art.3 c.3.

Non potendo fruire nè dei 3 giorni di permesso mensili nè del congedo di 2 anni, vorrei sapere se è possibile rinunciare ai due benefici per fare in modo che ne possa beneficiare mia moglie, che tolto me stesso è l’unica altra persona ad avere il diritto di fruirne. E’ possibile con mia rinuncia formale fare in modo che la beneficiaria dei due diritti possa diventare mia moglie?

Vi ringrazio per l’attenzione

Cordiali saluti

Può tranquillamente rinunciare al suo diritto di fruizione dei 3 giorni di permesso legge 104 mensili per farne fruire sua moglie, poichè i permessi in questione non seguono un ordine di priorità familiare. Lo stesso non può dirsi, però del congedo straordinario retribuito poichè quest’ultimo viene concesso solo al familiare titolare del diritto.

I familiari che hanno diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito sono nell’ordine: