Permessi legge 104 e incidenza pensione, TFR e tredicesima mensilità

I permessi legge 104 consistono in tre giorni al mese retribuiti e possono essere fruiti dai lavoratori con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3) oppure per i lavoratori che assistono un familiare in situazione di handicap grave, sempre in possesso del verbale disabilità con art. 3 comma 3. Tanti i dubbi e le diverse interpretazioni sulla maturazione del TFR, della tredicesima mensilità e sua validità della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

Permessi legge 104 e incidenza su pensione, TFR e tredicesima mensilità

Salve, prendo la 104 per mio fratello invalido al 100%. Alle volte sto a casa tutto il giorno e a volte prendo mezza giornata. Lavoro come operaio in una ditta privata. Vorrei sapere se maturo tredicesima ferie e Tfr. Quanto mi può incidere per la pensione considerando che come contributi ne ho 27 maturati ed è da 3 anni che prendo la legge 104 per mio fratello. Grazie. Non so se serve ma ho 42 anni. Grazie.

Risposta: Come ha precisato il Ministro del Lavoro, i permessi legge 104 non incidono sulle ferie e non devono essere riproporzionati se nel mese non si fruiscono di giorni di ferie. Lo stesso vale anche per il TFR e tredicesima mensilità.

Ai fini pensionistici i permessi legge 104 sono coperti da contribuzione figurativa valida sia ai fini del diritto che della misura pensionistica, questo significa che possono essere utilizzati sia per il perfezionamento del requisito contributivo che per aumentare l’importo dell’assegno pensionistico.

La contribuzione figurativa è accreditata senza oneri da parte del lavoratore.

