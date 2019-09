Permessi legge 104: è previsto il cambio di turno più agevole?

Permessi legge 104 e turni di lavoro, un lettore che ci segue su WhatsApp ci pone la seguente domanda: Buonasera, mi scuso del disturbo, leggo spesso le sue risposte riguardo la legge 104 e vorrei farle una domanda anche io. Ho mia mamma anziana, allettata con la legge 104 art 3 comma 3, in una situazione grave, io la devo lavare darle, da mangiare insomma gestirla al 100 x 100, perché non è autonoma per niente. Lavoro in un centro commerciale, e ho quasi spesso turni serali. Della 17.00 alle 21.00 Oppure 20.30. Vorrei sapere se è giusto oppure avrei diritto a turni più decenti. Consideri che ho un contratto part time a 20 ore settimanali.

Permessi legge 104: il messaggio Inps

L’Inps con il messaggio n. 3114/2018 chiarisce i permessi retribuiti legge 104 e la loro fruizione in alcuni particolari regimi di orario. Nello specifico affronta il godimento dei tre giorni di permesso mensile per i lavoratori con mansioni da svolgere a turni.

Abbiamo esaminato cosa è possibile fare e cosa no, durante la fruizione dei permessi legge 104, in quest’articolo: Legge 104 e turni di lavoro, cosa si può fare e cosa no, facciamo chiarezza

Quindi, lei ha diritto di fruire dei permessi legge 104 anche riproporzionati in base al contratto verticale o orizzontale. Solo se il contratto collettivo nazionale di categoria prevede una maggiore tutela sul cambio turno per legge 104, allora è possibile una modifica. In linea generale nessun contratto prevede questa modifica. I lavoratori “Caregiver” vengono tutelati attraverso la fruizione dei tre giorni di permessi retribuiti e dal congedo biennale legge 151 per assistere il familiare in situazione di handicap grave. Entrambe le misure sono coperte da contributi figurativi.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram e WhatsApp al numero +39 3515397062