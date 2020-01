Permessi legge 104 di tre giorni al mese per assistere il familiare con handicap grave, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Possono fare domanda dei permessi sia i dipendenti del pubblico impiego sia i dipendenti del settore privato. Una lettrice ci chiede: “Buonasera Io ho mio marito che un disabile al 100% in sedia a rotelle Faccio un lavoro a turni di mattina, pomeriggio e sera fino alle 23 usufruisco dei permessi 104 a ore giornaliere e da 11anni a oggi mi hanno agevolato a fare una turnazione quasi tutta di mattina e poche sere. Da gennaio mi hanno detto che devo fare tutte le turnazioni a settimane (mattina, pomeriggio e sera) il che diventa un grande problema per l’assistenza a mio marito, oltre a chiedere di lavorare solo fino alle 22 per la sera, ho diritto ad altre agevolazioni? Mio marito dipende al 100% da me e lavoro anche nei festivi”.



Permessi legge 104 e turni di lavoro: la circolare Inps

A chiarire l’aspetto normativo della fruizione dei permessi legge 104 e i turni di lavoro è intervenuto l’Inps con la circolare numero 3114 del 7 agosto 2018.

Il D.L. numero 66 del 2003 all’art.1 1 definisce il lavoro a turni come “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

La normativa non prevede la possibilità di una modifica dei turni ma tutela il lavoratore che assiste il lavoratore con handicap grave con la possibilità di fruire dei permessi legge 104.

Nello specifico il giorno di permesso legge 104 può essere fruito in corrispondenza di un turno di lavoro notturno o festivo, ad esempio la domenica.

L’unica eccezione per il cambiamento dei turni è prevista nel lavoro notturno. La normativa stabilisce che il lavoratore che assiste il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 è esentato dai turni notturni. Non è esentato il lavoratore disabile che può chiedere di fruire del permesso legge 104 per sé stesso.

