Permessi legge 104: i 12 giorni vengono pagati in modo diverso?

Permessi legge 104 per assistere il familiare, la domanda di una nostra lettrice: Buongiorno, seguo sempre con interesse i vostri articoli. Oggi vi scrivo per chiedervi informazioni per nostro figlio autistico in situazione di gravità con legge 104, mio marito ha diritto di stare a casa con lui 3 giorni al mese retribuiti dall’Inps. Con l’emergenza sanitaria leggevo nei vari quotidiani che i giorni sono aumentati a 12. La ditta in cui lavora come operaio è incerta sul da farsi, non si sa se ne ha diritto o no. Dalla gazzetta ufficiale non è ben chiaro.. Forse siamo noi ad aver capito male? Forse si applica ad altri lavoratori? Forse non viene retribuito al 100%? Ci potete aiutare per favore? Grazie, attendiamo vostre notizie. M.

Permessi legge 104: in totale 18 giorni

Gentilissima M,

suo marito può accedere ai permessi legge 104, l’Inps ha pubblicato la circolare chiarendo gli aventi diritto: lavoratori disabili e lavoratori che assistono il familiare con handicap grave (ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3). L’estensione dei permessi legge 104 di 12 giornate è da considerare in totale nei due mesi di marzo e aprile, che vanno a sommarsi ai 3 mensili di cui suo marito dispone. In totale per i due mesi può fruire di 18 giornate di permessi (12+6).

Con la circolare dell’Inps uscita il 25 marzo vengono fornite tutte le spiegazioni e il datore di lavoro su richiesta del lavoratore può disporre la fruizione dei permessi legge 104.

La normativa non è cambiata valgono le stesse regole per i tre giorni di permesso e anche la retribuzione è identica, si tratta solo di un’estensione dei permessi per fronteggiare questo periodo di emergenza Covid-19 e aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà.

Le consiglio di consultare la nostra guida per tutti gli approfondimenti:

⇒ Permessi legge 104 e ulteriori 12 giorni: l’Inps spiega come fare domanda

