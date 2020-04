Estensione di 12 giornate in più di permessi legge 104 da fruire in totale nei mesi di marzo e aprile. Un lettore ci chiede se hanno lo stesso orientamento dei normali permessi legge 104: analizziamo cosa prevede la circolare Inps n. 45.

Permessi legge 104 di 12 giorni e retribuzione

Un lettore ci scrive: Buongiorno,

i giorni di lavoro coperti dalla LEGGE 104 sono coperti al 100% sia come retribuzione che contributi ? Grazie e saluti.

La circolare Inps n. 45 del chiarisce che i beneficiari della misura decreto “cura Italia “ sono:

√ Lavoratori disabili con handicap grave (legge 104 art- 3 comma 3)

√ Lavoratori caregiver (coloro che assistono un familiare con legge 14 art. 3 comma 3).

Come fare domanda

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi legge 104, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Permessi e ulteriori 12 giorni: l’Inps spiega come fare domanda

Le 12 giornate in più come sono retribuite?

In risposta al nostro lettore e ai molti ci chiedono come sono pagate le 12 giornate di permessi legge 104, va chiarito che seguono le stesse modalità dei tre giorni al mese. Non ci sono differenze fra i 12 giorni da fruire tra marzo e aprile e i tre giorni al mese, quindi sia a livello retribuito sia per la copertura di contribuzione figurativa, non cambia nulla.

L’estensione delle 12 giornate di permessi legge 104 per i lavoratori disabili e per i lavoratori caregiver, sono coperte da retribuzione come un normale giorno di lavoro e sono coperte da contribuzione figurativa.

Richiesta permessi 104 per Covid-19, bisogna chiarire il motivo?

