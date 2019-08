Permessi legge 104: li può avere il convivente?

Vediamo in quali casi è possibile poter fruire dei 3 giorni di permesso mensile e se è necessario essere un parente per poterne fruire. La recente normativa, infatti, ha esteso i diritti dei coniugi anche alla Unioni civili, lo stesso diritto è da intendersi anche per le convivenze di fatto?

Un nostro lettore ci scrive:

Buonasera, mi chiamo Maurizio Coluccio, ho 48 anni, sono un Poliziotto in pensione proprio per una malattia grave e incurabile.

Vivo con una persona con il quale non condividiamo lo stato di famiglia non essendo sposati. Lei è separata ed io Divorziato da precedenti matrimoni. Non abbiamo altri parenti stretti , in quanto mi sono trasferito a Siena per motivi di salute e quindi il resto della famiglia, figlio compreso, vivono a circa 700km, da poter essere assistiti e lei purtroppo lavora, anche se solo 4 ore al giorno. Sono appunto un disabile al 100% con gravità 104/3-3 e da accompagnamento. Ho letto alcune variazioni sulla possibilità di sfruttare i permessi a lavoro della 104, che mi farebbero comodo quando la mattina devo portami in ospedale e lei deve lavorare. Il mio quesito è il seguente : ” Potrebbe lei usufruire sia dei permessi L104 e dell’aspettativa pur non essendo nello stesso stato di famiglia, ma avendo entrambi la stessa residenza nello stesso interno”?

Grazie e attendo la risposta.

Permessi legge 104: serve la parentela