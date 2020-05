Permessi legge 104 e ricovero del familiare H24, cosa cambia con i 12 giorni in più? Il decreto Rilancio contiene norme a tutela della disabilità e ha prorogato le 12 giornate in più dei permessi legge 104 art. 3 comma 3, il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti invalidi o i lavoratori caregiver (coloro che assistono un familiare disabile). Tanti i dubbi dei lettore su come usufruire delle dodici giornate in più di permessi legge 104 e se sono soggetti a regole diverse rispetto ai normali tre giorni al mese. I permessi legge 104 sono retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa valida per il diritto e alla misura ai fini pensionistici. Cerchiamo di capire come sono normate le dodici giornate in più rispetto ai tre giorni di permessi legge 104 mensili, rispondendo ad un nostro lettore.

Permessi legge 104: 12 giorni e ricovero del familiare

Buongiorno, volevo sapere da voi esperti come risolvere un problema.

Praticamente sono fruitore della 104 per mamma, che dovrà operarsi

fuori regione 800 Km da casa. Volevo fare domanda di congedo straordinario, ma non mi è consentito in caso di ricovero permanente. Io non tanti giorni di ferie tali da poter sostenere questa degenza, volevo sapere se anche per i famosi 12 giorni aggiunti dal governo, vale la regola del ricovero h24. Purtroppo, sarei costretto a perdere soldi dallo stipendio o a fare il pendolare per una decina di giorni. Se voi avete altre soluzione ve ne sarei grato.

Grazie buona giornata

Pasquale

Gentilissimo Pasquale,

mi rendo conto delle difficoltà che sta vivendo, purtroppo le dodici giornate in più previste dal decreto Rilancio di permessi legge 104 seguono la stessa identica normativa dei tre giorni di permessi legge 104, che non spettano in caso il familiare sia ricoverato h24 in una struttura sanitaria.

Sia il congedo straordinario legge 151 che i permessi legge 104 hanno lo stesso vincolo, non possono essere fruiti se il familiare d’assistere è ricoverato in struttura sanitaria .

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube