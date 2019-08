Permessi legge 104: possono fruirne i lavoratori autonomi

Sono molti i lettori con familiari con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3 comma 3, che ci scrivono per sapere di quali agevolazioni possono fruire in base alla loro condizione di caregiver. Purtroppo, a differenza dei lavoratori dipendenti, gli autonomi non hanno diritto a molti benefici.

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno, volevo sapere se ho diritto a qualche agevolazione prevista per legge. Sono un lavoratore autonomo, ho 55 anni e 35 di contributi. Mi madre è invalida 100% ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 mio padre ha 88 anni e non è più in grado di fare da solo….io se assisto loro non posso lavorare e viceversa. Resto in attesa di chiarimenti. Grazie

Legge 104, quali benefici per gli autonomi?

A differenza dei lavoratori dipendenti, sia del pubblico impiego che del settore privato, i lavoratori autonomi non hanno diritto a fruire dei permessi legge 104 mensili, riservati, appunto, solo ai dipendenti. Anche il congedo straordinario retribuito è un beneficio da cui i lavoratori autonomi sono esclusi. Purtroppo l’esclusione deriva proprio dal fatto che non sono in possesso di una busta paga su cui calcolare l’importo delle indennità spettanti e, di conseguenza tali benefici sono riservati sono a chi è dipendente.

L’unico beneficio di cui i lavoratori autonomi possono fruire è a livello previdenziale: i lavoratori autonomi precoci (che hanno versato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni di età) che assistono un familiare con handicap grave hanno la possibilità di accedere con 41 anni di contributi alla quota 41 e con 63 anni di età ed almeno 30 anni di contributi all’Ape sociale (quest’ultima misura, a meno che non sia prorogata anche successivamente al 2019, però, è fruibile solo fino al 31 dicembre 2019).