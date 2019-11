Permessi legge 104: quando è possibile avere 2 ore al giorno?

Il lavoratore disabile ha il diritto alla fruizione dei permessi mensili nella misura di 2 ore al giorno. Il lavoratore con grave disabilità in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, quindi, ha diritto alla fruizione dei permessi, a sua scelta, o nella misura di 3 giorni al mese anche frazionati, o nella misura di 2 ore al giorno.

Permessi legge 104

Un nostro lettore ci scrive:

Salve ho la 104 art3 coma3

Ho la comunicazione dell Inps per usufruire di 2 ore di permesso giornaliere ma usufruisco solo di tre giorni a settimana.

Vorrei sapere posso prendere 2 ore tutti i giorni dato che lavoro 7,36 5 giorni a settimana?!

Premetto che ho i permessi ad ore e non i 3 giorni frazionati ad ore

I lavoratori che hanno un orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore al giorno possono fruire di permessi 104 nella misura di 2 ore al giorno, Se l’orario lavorativo è inferiore alle 6 ore giornaliere, invece, spetta 1 ora di permesso giornaliera.

Le due ore al giorno, in alternativa dei 3 giorni di permesso al mese, sono contemplati dalla stessa legge 104,1992, al comma 6 dell’articolo 33.

Le ricordo che le 2 ore giornaliere non si cumulano con i 3 giorni mensili e può scegliere se fruire dei 3 giorni mensili o delle 2 ore al giorno.

Se, quindi, vuol fruire dei permessi nella misura di 2 ore al giorno può farlo benissimo, essendo in possesso dei requisiti richiesti per tale fruizioni, ma dovrà rinunciare, in quel caso, ai 3 giorni di permesso mensile.

