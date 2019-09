Permessi legge 104: si possono fruire durane le ferie?

Sappiamo bene che il lavoratore dipendente che assiste familiare con handicap grave (o lo stesso lavoratore con handicap) ha il diritto di fruire di 3 giorni al mese di permesso per l’assistenza in questione in base a quanto stabilito dall’articolo 33 della legge 104/1992. Ma i permessi possono essere fruiti durante il periodo di ferie? Cosa accade se il disabile ha un urgenza o bisogno di cure mentre il lavoratore gode del periodo di ferie? A rispondere un interpello del Ministero del lavoro.

Permessi 104 durante il periodo di ferie

Un nostro lettore ci scrive chiedendo:

Buongiorno,

dunque la situazione è questa:

La mia azienda, mi ha messo di riposo forzato dal 15 luglio al 15 settembre perché avevo accumulato troppe ore da smaltire…(ferie e riposi da godere di circa 16 settimane)

In questo periodo però sto utilizzando la 104 x mia madre (3giorni al mese)

Con relativo giustificativo compilato da parte mia…

La risposta da parte loro è stata:

Visto che ero già in ferie/riposo non ne avevo alcun diritto alla 104

Forse sbaglio… Ma io ero a conoscenza di poterlo fare