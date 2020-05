Se un dipendente sa che dovrà assentarsi un determinato giorno per effettuare una visita medica, l’assenza va considerata come malattia e come permesso retribuito? Tutto dipende, fondamentalmente dal cotratto collettivo in cui il lavoratore rientra. Facciamo chiarezza.

Permesso per visita o malattia?

Una nostra lettrice, nel dubbio, ci chiede:

Buongiorno , sto creando turni in reparto , struttura pubblica , casa di riposo .Una collega sostiene che per una visita , che la manterrà incapace di lavorare per tutto il giorno , vorrebbe che le mettessi in orario un giorno di malattia , una settimana prima.

Io sostengo che sia necessario il permesso … Visita programmata , poiche si trasformerà in malattia succederà dal GG dopo , credo io ….

Lei dice che l ospedale gli ha detto che è malattia ma non credo che l’ospedale possa fare certificati malattia

Gradirei una vostra risposta , io sono convinta di cosa sia giusto fare

Quando il dipendente si assenta dal lavoro, così come chiarisce l’INPS nella circolare 192 del 1996, per delle visite mediche, terapie ambulatoriali in day hospital, per l’assenza deve beneficiare dello stesso trattamento previsto per le assenze di malattia.

Nel particolare l’INPS specifica che l’assenza va considerata alla stregua della malattia nel caso la visita o la terapia prevede la permanenza in ospedale (o nel luogo di cura) per l’intera giornata o qualora il lavoratore non possa, per conseguenza della visita, presenziare in azienda o, ancora, quando la visita o la prestazione siano incompatibili con l’attività lavorativa.

In questi casi, quindi, l’assenza va indennizzata come se si trattasse di malattia. Per l’indennizzo, in ogni caso, è necessaria la documentazione da parte della struttura che effettua la visita con trasmissione telematica dell’eventuale certificato.

Le specifica che lavora in un ospedale pubblico e proprio per questo le puntualizzo che per quanto riguarda i dipendenti pubblici l’assenza per visita medica, così come indicato dal TAR del lazio, sia indicata con una apposita tipologia di permesso retribuito.

I dipendenti pubblici, quindi, per visite mediche, prestazioni specialistiche, terapie ed esami possono fruire del permesso retribuito per visita medica.

A mio avviso l’assenza della sua collega deve risultare in quest’ultimo modo che ho illustrato, essendo una dipendente pubblica.

