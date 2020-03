Pesticidi nella frutta e verdura: ecco la classifica, attenzione alle fragole e agli spinaci

Dagli Stati Uniti ci arriva una classifica che ci sconvolge, riguarda una situazione che ci prende da vicino e che riguarda la nostra salute, e che ci inquieta. Si parla di pesticidi che si possono trovare nella frutta e nella verdura, quelle che ne contengono di più, sono le fragole come frutta e agli spinaci come verdure.

Attenzione ai pesticidi che sono contenuti in frutta e verdura

Il rischio di trovare frutta e verdura con presenza di pesticidi è alta, la conferma ci viene dall’America. Il primo posto in negativo è occupato da un frutto in particolare, le fragole, in questo falso frutto si nasconderebbero le maggiori concentrazioni di residui chimici. Per quanto riguarda le verdure, la maglia nera è affidata agli spinaci.

Ritornando alle fragole, che in assolute sono le peggiori, sarebbero stati riscontrati fino a 22 residui di pesticidi, per fortuna non risultano residui biologici, ecco la classifica della frutta e della verdura peggiore:

fragole spinaci cavolo pesche nettarine mele uva pesche ciliegie pere pomodori celery patate

In contrapposizione alla classifica di frutta e verdura con più pesticidi, ne è stata fatta un’altra che riguarda la migliore frutta e la migliore verdura con il minore contenuto di pesticidi:

avocado mais dolce ananas cipolle papaya piselli dolci surgelati melanzane asparagi cavolfiore melone broccoli funghi cavolo verza melone verde kiwi

Per cercare di correre meno rischi possibili, si consiglia di effettuare gli acquisti in supermercati dove ci possa essere più qualità, attenzione ai mercati. E’ un altro consiglio è quello di acquistare prodotti biologici, qui la sicurezza è maggiore.

