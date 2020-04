PharMap: consegna farmaci a domicilio

Nel periodo di isolamento forzato da Covid-19, arriva PharMap il sistema digitale per ottenere consegne farmaci a domicilio, attivo su tutto il territorio italiano. Scopriamo come funziona.

PharMap: consegna farmaci a casa propria

Nell’epoca dell’isolamento dalla società è divenuto piuttosto essenziale ottenere consegna a domicilio per qualunque cosa, soprattutto per i beni di prima necessità. Sebbene questa stessa esigenza possa fungere da motivo, o da scusa, per uscire di casa ad una buona fetta di popolazione che sta vivendo la quarantena come una vera e propria condizione di arresti domiciliari. Ad ogni modo, uscire di casa il meno possibile è consigliabile, soprattutto per evitare sanzioni economiche, oltre che per evitare la caccia alle streghe da chi dai balconi potrebbe urlarvi contro, ma anche ovviamente per evitare di esporsi al rischio contagio da Covid-19. Quindi, anche le farmacie si adeguano, grazie a PharMap ad un sistema di consegna a domicilio efficace e tracciabile.

Come funziona PharMap?

Migliaia sono le farmacie che aderiscono a PharMap in tutta Italia, occorrerà registrarsi sul sito di pharmap.it, quindi verificare la copertura della vostra zona. Basterà inserire una password, codice fiscale e la vostra emali e cellulare. Poi, potrete visionare i prodotti medici disponibili su PharMap da acquistare e quindi procedere all’acquisto. Potrete anche caricare il file della ricetta medica, qualora i vostri farmaci siano prescritti su ricetta. Una volta selezionato i prodotti da acquistare saranno aggiunti al carrello ed in base all’indirizzo di recapito vi saranno fornite le farmacie disponibili nella zona, per la consegna a domicilio. Di norma vige la consegna veloce di un’ora, ma dipenderà dall’affollamento della farmacia, quindi potreste avere scelta di consegna entro 24 ore, al costo di 1,99. Il pagamento è effettuabile in contanti alla consegna o online con bonifico o carta di pagamento. La prima consegna su PharMap è inoltre gratuita.

