Il Governo due mesi fa ha istituito, al fine di preparare un piano di ricostruzione economica dell’Italia, una task force di esperti guidata da Vittorio Colao, per questo noto anche come Piano Colao. Il piano realizzato da un comitato di esperti in materia economica e sociale vuole rilanciare l’Italia da un punto di vista sociale, ambientale ed economico. Ecco cosa prevede il piano.

Piano Colao, sei obiettivi per la ripresa dell’Italia

Il Piano Colao, presentato al presidente del consiglio Giuseppe Conte l’8 giugno, è un documento di 121 pagine e il titolo riassume l’intento del documento: Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022. Secondo il comitato di esperti in materia economica e sociale, la strategia per il rilancio dell’Italia deve avvenire attraverso 6 macro obiettivi così suddivisi:

1)Imprese e lavoro: motore dell’economia;

2)Infrastrutture e ambiente: volano del rilancio;

3)Turismo, arte e cultura: brand del paese;

4)Pubblica amministrazione: alleata di cittadini e imprese;

5)Istruzione, ricerca e competenze: fattori chiave per lo sviluppo;

6)Individui e famiglie: in una società più inclusiva ed equa.

Inoltre, per ogni macro obiettivo viene presentato un elenco di iniziative e suggerite azioni, specificando anche il tipo di finanziamento previsto (pubblico, privato e no funding) e le tempistiche per il lancio delle iniziative (da attuare subito, finalizzare, strutturare).

Per esempio, tra le iniziative suggerite dal Piano, perché come afferma lo stesso presidente del consiglio Giuseppe Conte «È solo un contributo», troviamo: esclusione del contagio COVID-19 dalla responsabilità del datore di lavoro; definizione di un codice etico per lo smart working; rilancio green con un piano nazionale di mobilità; semplificazione della pubblica amministrazione.

Infine, per conoscere nel dettaglio le Schede di lavoro finali del comitato, scarica il Piano Colao: Iniziative per il rilancio Italia 2020-2022.

