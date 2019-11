Pignoramento casa: possibilità di continuare ad abitarci, le novità

Pignoramento della propria abitazione e possibilità di continuare ad abitarci. Il Notariato, con lo studio n. 20-2019/E, ha affrontato la disciplina del diritto del debitore e dei suoi familiari conviventi di continuare ad abitare l’immobile pignorato fino all’emissione del decreto di trasferimento, rilevando quali sono le modalità di custodia di tali immobili. In particolare, è stato precisato che non dovrebbe essere prevista alcuna indennità per l’utilizzo dei beni prima del provvedimento di liberazione, fatti salvi i casi in cui si violi l’obbligo di conservazione e tutela.

