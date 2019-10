La normativa chiarisce i limiti al pignoramento dello stipendio. Precisa che lo stipendio, la pensione, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) e l’indennità equivalenti possono essere attaccabili dal creditore anche in caso di accredito su conto corrente postale o bancario. In questi casi l’importo eccedente euro 1.373,97 (ossia il triplo dell’assegno sociale che, per il 2019, è di euro 458).

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze: numero 13422/2019 e numero 17386/2019, ha chiarito che i limiti di impignorabilità valgono anche in campo penale.

Sono esclusi dalle tutele previste per di dipendenti e i pensionati, i lavoratori autonomi e imprenditori.

Pignoramento conto corrente, pericolo in agguato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2 ottobre 2019 numero 40395, ha sancito l’applicazione del sequestro sugli immobili di proprietà della convivente del presunto evasore se dal conto corrente bancario.

Dalla sentenza si evince che la convivente non avrebbe potuto acquistarli se non con il denaro del partner. È una sentenza che ha fatto molto discutere.

I giudici stanno cambiando orientamento sul pignoramento del conto corrente cointestato, obbligando in solido anche la parte del secondo cointestatario. Per approfondimenti sulla sentenza citata, consigliamo di leggere: Conto corrente congiunto, attenzione si rischia il pignoramento della casa, la sentenza

In pericolo non solo la casa ma anche i soldi

Sempre una sentenza della Corte di Cassazione la n. 29079 del 3 luglio 2019, molto discussa, aveva allarmato i contribuenti con il conto correnti cointestati.

I giudici della Corte avevano sequestrato per intero il saldo attivo del conto corrente, stabiliento che il conto può essere sequestrato per intero anche se la maggior parte della liquidità non proviene dal presunto evasore ma dall’altro titolare.

Abbiamo trattato l’argomento in quest’articolo: Conto corrente cointestato può essere sequestrato per intero, la sentenza shock

