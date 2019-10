Pignoramento dello stipendio: dichiarazione del terzo pignorato

Pignoramento presso terzi notificato con atto, in questi casi il datore di lavoro deve compilare la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547c.p.c. In quest’articolo pubblichiamo un facsimile da compilare e inviare all’avvocato della controparte. È possibile scaricare qui il modulo in pdf: Dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.

Dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c..

Gent.mo (dati completi dell’avvocato)

Indicare anche la pec e la mail

OGGETTO: Dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.

La società …………, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in ………………, via ………………………, n….., in qualità di terzo pignorato nella esecuzione presso terzi promossa da …………..dall’ avv. domiciliato presso lo studio ……… contro il sig. ………… nato a …………… il ………….. residente in ………………………. CF…………………………………………………..

Visto l’atto di pignoramento presso terzi notificato in data …………………..

Dichiara

Che il sig. ………………………… nato a ………………… il ……….. è alle dipendenze della scrivente società con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con qualifica di …………… livello …….. con retribuzione mensile netta di € ………….. (euro ……………………../00).

Che, ad oggi, il dipendente non ha ricevuto alcun acconto sul trattamento di fine rapporto. (nel caso abbia ricevuto un acconto indicare l’importo concesso)

Che, pertanto, il quinto dello stipendio del detto lavoratore a far tempo dalla notifica del pignoramento verrà accantonato in attesa del provvedimento giudiziale.

Dichiara inoltre, che alla data di notifica dell’atto di pignoramento i predetti crediti: non risultano oggetto di precedenti sequestri eseguiti presso lo stesso, non risultano oggetto di precedenti cessioni, notificate o accettate dallo stesso; non risultano oggetto di precedenti pignoramenti eseguiti presso lo stesso.

Distinti saluti

(città e data)

