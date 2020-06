Pin Inps la prima parte è ottenibile subito alla registrazione, invece la seconda parte deve arrivare per posta. Il pin Inps è divenuto indispensabile e permette oltre che accedere ai vari bonus attualmente in vigore, permette di tenere sotto controllo l’estratto conto contributivo.

Come si chiede il Pin Inps: prima parte e seconda parte

Il pin Inps si tratta di credenziali personale e non derogabili. La procedura per richiedere i pin Inps è molto semplice e permette di avere una prima parte subito e una seconda parte per posta.

Qui tutte le istruzioni: Come chiedere le credenziali Inps e tenere sotto controllo la situazione contributiva

Un lettore ci scrive: Salve ho fatto domanda del PIN ho ricevuto tramite posta seconda parte, mi manca le prime 8 cifre del PIN tramite sms per la compilazioni e l’invio della domanda. Grazie per una risposta.

La prima parte del pin arriva al momento della registrazione subito tramite sms sul telefonino se è stato inserito come contatto o tramite mail indicata al momento della registrazione.

Se ha smarrito il messaggio con la prima parte del codice Inps, è possibile attivare una nuova procedura di ripristino, sempre attraverso il portale dell’Inps indicato il codice fiscale e almeno due contatti inseriti in fase di registrazione, oppure telefonare al call center Inps 803164 e farsi aiutare nel ripristino.

I codici saranno entrambi sostituiti, le arriverà una prima parte subito e una seconda di nuovo per posta ordinaria tra circa 15 giorni.

Prima di attivare la procedura di ripristino, le consiglio di verificare i messaggi sul telefonino e controllare anche la posta elettronica indicata in fase di registrazione. Se non trova riscontro del codice, allora non le resta che procedere al ripristino.

Le lascio qui un articolo che la potrà aiutare nel recupero: Come recuperare il Pin Inps in caso di smarrimento: le novità

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube