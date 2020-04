PIN semplificato INPS: come richiederlo per presentare domanda di indennità 600 euro

Con il messaggio 1381 dello scoros 26 marzo l’INPS rende noto che è possibile, ora, richiedere un PIN semplificato per presentare domande per tutti i bonus introdotti dal Decreto Cura Italia.Si tratta di una procedura più veloce che perette a chi non possiede il PIN INPS, lo SPID o la Carta d’identità elettronica di poter comunque accedere ai servizi online dell’INPS per presentare domande.

PIN INPS semplificato

L’INPS rende noto che per presentare le domande per i nuovi bonus introdotti dal Decreto Cura Italia sarà possibile utilizzare una nuova procedura, molto più semplice, al fine di ottenere il PIN INPS.

Per poter presentare domanda di prestazione all’INPS, come è noto è necessario essere in possesso di almeno una delle seguenti credenziali:

• PIN INPS dispositivo

• SPID di livello 2

• Carta di identità elettronica

• Carta nazionale dei servizi

• E da ora anche PIN semplificato INPS.

Pin Semplificato: ecco come richiederlo

Il Pin INPS è un codice che permette di accedere al sito dell’INPS e compilare e trasmette domande di prestazione all’istituto. La richiesta del PIN semplificato può avvenire online o da conctat center. Vediamo come procedere.

Se si decide di ottenere il Pin semplificato online si deve innanzitutto accedere al sito INPS e cliccare sul pulsante “Richiedi PIN”. A questo punto verrà richiesto di inserire il proprio codice fiscale e di compilare tutti i campi con i dati richiesti ricordandosi di inserire un email e un numero di cellulare validi poichè è proprio lì che riceverete il PIN INPS di 8 caratteri alfanumerici.

Bisogna andare avanti nella compilazione e conclusa la procedura riceverete immediatamente, via mail o per sms sul numero di cellulare indicato, il codice di 8 caratteri che vi servirà, in combinazione con il codice fiscale, ad accedere ai servizi INPS.

Se si decide, invece, di richiedere il PIN semplificato tramite conctat center l’operatore vi richiederà i dati necessari che dovrete fornirgli (alla compilazione penserà lui) e potrete ricevere il codice di 8 caratteri sempre tramite mail o tramite sms.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube