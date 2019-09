Più desiderio tra le lenzuola? Basta usare le parole giuste

Se vuoi che tra te e il tuo partner le cose funzionino molto bene sotto le lenzuola, devi dare la giusta importanza alle parole e imparare a scegliere quelle giuste, così da aumentare il desiderio. A infiammare il desiderio non contribuiscono solo gli sguardi e le carezze, anche le parole possono avere un ruolo chiave. Non ci vuole nessuna formula magica per scatenare gli ormoni del lui, sono numerose le parole che possono infiammarlo, una tra queste, per infiammare l’atmosfera, potrebbe bastare elogiare il suo fisico; quando il maschio è alfa, è alfa, non ci resiste nessuno.

Vediamo quali possono essere le parole per infiammare la coppia sotto le lenzuola

Sotto le lenzuola è importante fare i complimenti al fisico dell’uomo, se c’è, ma se non c’è, l’ideale è tessere parole di elogio per la performance appena terminata sotto le lenzuola, così da portare l’uomo in cielo e preparare il terreno per una nuova sessione infuocata.

Le parole nel sesso sono importanti, per quelle da usare dipende dalla coppia e dai partner, c’è chi si lascia a termini oggettivamente molto forti in modo da tenere altissima la fiamma del desiderio. Un altro bel aiuto che si può dare all’uomo, e quello che alla fine di un rapporto di dirgli quanto ci si sente protette al suo fianco, e per un uomo questo è importante e rappresenta un toccasana per la sua autostima. Anche la preparazione prima di un incontro, che già si sa che andrà a finire sotto le lenzuola, è importante.

L’invio di messaggi piccanti dove si fanno capire le proprie fantasie, o inviare qualche foto sexy, possono contribuire ad un’ottima riuscita l’incontro che avverrà sotto le lenzuola. Per concludere, il trionfo dei sensi, per essere vissuto in maniera intensa e completa ha bisogno anche dell’udito e della potenza dell’espressione verbale.

