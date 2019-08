Pizzerie: le 10 migliori in Italia nel 2019, la classifica

La pizza è sempre una specialità gastronomica che ha la sua importanza sia di inverno che d’estate, anche se proprio d’estate con i turisti che vanno in giro per il Mondo, avere una classifica riguardante dove si mangia la miglior pizza, può essere sempre utile. E’ per questo che torna la classifica che ha come protagonista la pizza. La cerimonia di premiazione si è tenuta al Teatro Mercadante di Napoli e ha visto trionfare a pari merito la pizza di Caserta dei pizzaioli di Franco Pepe, della pizzeria Pepe in grani di Caiazzo, e Francesco Martucci, proprietario della pizzeria I Masanielli, sempre di Caserta.

Ecco gli altri riconoscimenti

Sul palco del Mercadante sono stati assegnati anche altri premi, importanti comunque:

1)Migliore pizza vegana dell’anno, composta da crucifere, crema di senape e nocciole, alla pizzeria Seu Pizza Illuminati di Roma, di Pier Daniele Seu

2)Migior proposta Gluten Free, è andata alla pizzeria 10 Diego Vitagliano , di Napoli a Sara Palmieri

3)Premio San Pellegrino Innovazione e Sostenibilità, è andato a Denis Lovatel, proprietario della pizzeria da Ezio, ad Alano di Piave in provincia di Belluno

Ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, questa classifica predilige chi punta sui prodotti del territorio e stagionali, con un occhio di riguardo anche alla compatibilità ambientale, e chi viene premiato è colui che ha un progetto di pizza preciso che viene realizzato, al di là degli stili, con coerenza e senza inseguire le mode del momento. Gli elementi di valutazione sono la bontà e la digeribilità della pizza, la qualità dei prodotti usati, il servizio in sala, la cura e la pulizia del locale, il modo in cui viene gestita l’attesa dal cliente, l’offerta del menù, i vini del territorio e le birre artigianali.

Ecco la classifica delle migliori 10 pizzerie in Italia 2019

1)Ex-equo Pepe in grani Caiazzo, I Masanielli Caserta

3)50 Kalò Napoli

4)Gino Sorbillo ai Tribunali Napoli (Premio modello d’ispirazione)

5)I Tigli San Bonifacio (VR)

6)Francesco&Salvatore Salvo Napoli (Pizza dell’anno: la cosacca)

7)La Notizia 94 Napoli

8)Seu Pizza Illuminati Roma (Pizza Vegana dell’anno) (Premio pizzaiolo dell’anno)

9)Casa Vitiello Tuoro (CE)

10)La Gatta Mangiona Roma

