Play Store: sconti App e giochi 8 maggio

Il Google Play Store è sempre pullulante di novità, per svaghi e non solo, tra app e giochi. Scopriamo cosa propone in modalità vantaggiose nel suo elenco digitale, in data di oggi 8 maggio 2020.

Play Store di Google: sconti 8 maggio

Ovviamente, le app e i giochi che proponiamo non sono esclusivamente limitate al download della data odierna, ma possono essere ottenuti anche nelle prossime giornate di questo mese propendente alla Fase 2. Una Fase 2 che solo in parte vi farà distanziare dai vostri smartphone. E quindi preparatevi a gestire ancora il vostro tempo tra app e giochi sul vostro dispositivo. Andiamo, pertanto a vedere cosa propone il Google Play Store in modalità free o scontata.

App e giochi in download free o scontati

Per quanto riguarda i giochi nello store troviamo i seguenti titoli

Alhambra Game

Bendy and the Ink Machine

Kingdom Builder

Metro – the board game

Planescape: Torment: Enhanced Edition

TreasureHunter by R.Garfield

Assassin’s Creed Identity

AWAKENING HORROR 1-5

Dungeon Warfare

Dungeon Warfare 2

Golf Peaks

Swim Out

SiNKR 2

SuperGBC Pro (GBC Emulator)

Who Are You, Mr. Cooper?

One Deck Dungeon

Icon packs

Sul versante delle app invece troviamo i seguenti titoli disponibili al download conveniente

Float It

Mille: learn 1,000 French words + pronunciation

Mille: learn 1,000 German words + pronunciation

NetX Network Tools PRO

Mille: learn 1,000 Spanish words + pronunciation

Countdown Days Pro

PD Pupil Distance for Eyeglasses & VR Headset

Sleep+ music for sweet dreams

Aqua Mail Pro

Queste, dunque erano le principali offerte del Play Store di Google reperibili a partire da queste ore. Affrettatevi a dare una sbirciata, se siete possessori di uno smartphone con sistema Android e fate le vostre scelte.

