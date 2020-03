Playstation 5: due versioni previste

Probabilmente la nuova Playstation 5 avrà ben due versioni disponibili negli store in vendita. Tutto ciò dovrebbe accadere in prossimità del Natale 2020. Ma scopriamo di più sulla possibilità di una doppia versione.

Playstation 5: versione di fascia bassa e fascia alta?

Stando alle ultime, non ufficiali, indiscrezioni la nuova Playstation 5 potrebbe avere due modelli, uno di fascia alta e un altro di fascia bassa, per la sua console. Quella più costosa potrebbe avere 12 teraflop, come la Xbox Series X, mentre l’altra di fascia bassa, quindi meno costosa, potrebbe fermarsi a 9 teraflop. Nel frattempo, si attendono notizie ufficiali sulla data di uscita della console, prevista al momento per il prossimo periodo natalizio, sempre che le problematiche del Coronavirus non rallentino la situazione e facciano slittare il tutto.

Uscita e prezzo delle due versioni di Playstation 5

Come detto, la nuova Playstation 5 dovrebbe uscire in prossimità di novembre o dicembre 2020, anche se non è stata rilasciata una data di uscita ufficiale, sempre se non arrivano problemi di slittamento per le componenti, a causa del dilagante Covid 19. Riguardo al prezzo della console, potrebbe essere di circa 600 dollari. Prezzo che si adatterebbe al modello di fascia alta, mentre un leggero ribasso toccherebbe alla ipotetica versione economica, da 9 teraflop. Non resta che attendere l’avvicinamento al Natale e, soprattutto, la ufficialità di nuove news dalla Sony riguardo al suono nuovo gioiello per il videogaming.

