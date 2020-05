PlayStation 5 in uscita a giugno: ultime news

Attesissimo per questo 2020 è l’ approdo della PlayStation 5, console di ultimissima generazione che farà impazzire milioni di videogiocatori. In uscita a giugno, scopriamo le ultime news a riguardo.

PlayStation 5: annunciata a giugno è ufficiale

E’ stato l’editor Jason Schreier ad annunciare l’uscita imminente, nel prossimo mese di giugno della PlayStation 5. Nonostante imprevisti e ritardi legati al Covid-19 che ha sconvolto il mondo, i mercati ed anche i piani della tecnologia, l’uscita della nuova console di casa Sony non tarderà ad arrivare e secondo le fondi attendibili citate dall’editor, il suo lancio sarà tra meno di un mese. Dunque, un’attesa che inizia a farsi spasmodica per tutti i videogiocatori del mondo, pronti a battagliare, come sempre, sulle preferenze tra Sony e la rivale Microsoft, entrambe garanti di grande qualità di gaming negli ultimi decenni. Ma quali sono le altre novità legate al lancio tanto atteso?

Ulteriori news sul lancio della nuova PlayStation

Aggiungiamo che le rivelazioni di Schreier potrebbero smentire quelle circolate nei giorni scorsi e alimentate da un tweet della rivista EDGE. I quali, con una copertina avevano fatto chiare allusioni ad un’uscita possibile della console entro la fine di maggio. Alcuni infatti ci avevano colto un riferimento alla nuova PlayStation 5, il cui lancio sarebbe potuto avvenire addirittura il 21 maggio. Non è chiaro se EDGE fosse intenzionata a lanciare proprio questo annuncio o se forse facesse riferimento ad una diversa imponente uscita entro quella data. Per quanto riguarda le novità importanti sulle dinamiche tecniche della nuova console si confermano il processore AMD Zen 2 con 8 core a 3,5 GHZ, il disco SSD da 825 GB e la GPU con architettura RDNA2. Molte altre cose, invece, restano ancora segrete sul conto della tanto attesa e già venerata Playstation 5. Sarà il tempo dunque, che spesso è denaro, altre volte è tiranno, a dirci quale sarà la verità.

