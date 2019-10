PlayStation 5, la nuova console arriverà nel 2020

È da parecchio che se ne parlava, è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Sony, arriverà tra novembre e dicembre del 2020, avrà un nuovo controller e un SSD performante. La nuova console sarà rivoluzionaria sotto molti aspetti, dalla gestione e dall’installazione dei videogame fino ad arrivare al controllo Dualshock che è stata migliorata, avrà un hardware dedicato per la gestione del ray tracing. Grande attenzione è stata data alla SSD, ci sarà una maggiore velocità di lettura e trasferimento dati che permetterà un’installazione selettiva dei videogame.

Il nome, la data di uscita, le caratteristiche della nuova console

La prossima console senza dubbio si chiamerà PlayStation 5, la data di uscita sarà tra novembre/dicembre 2020, stesso periodo di quando uscirà la Xbox Project Scarlett.

Le novità principali dove Sony si è concentrata sono: la SSD e il ray tracing.

Quest’ultimo avrà un chip hardware dedicato al ray tracing presente direttamente all’interno della GPU, la tecnologia grafica verrà utilizzata per migliorare la qualità dei videogame e svolgerà un ruolo fondamentale nella console. Invece per quanto riguarda la SSD è dove Sony punta maggiormente, non solo renderà più veloce il caricamento dei videogame, ma permetterà agli utenti maggiore personalizzazione, dando la possibilità ai giocatori di poter decidere quali contenuti avere sulla console.

I dischi della PS5, potranno contenere fino ad un massimo di 100GB e il lettore sarà in grado di leggere anche i Blu-Ray.

La PS5 avrà una nuova interfaccia utente, questo permetterà di interagire in modo diretto con i singoli contenuti dei videogame; dalla home page sarà possibile accedere alle missioni single player.

Oltre a tutte le novità già citate, la PS5 avrà anche un nuovo joipad e in più, altra novità, avrà un feedback aptico e dei trigger adattivi che cambiano a seconda deklvideogame.

Sony e PS5: l’ufficializzazione della nuova Playstation è alle porte!

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062