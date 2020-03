Playstation 5 migliore di Xbox Series X?

Un’ indiscrezione sul web rivela nuove caratteristiche della prossima console Sony, la moderna Playstation 5 che sembrerebbe essere migliore della concorrente Xbox Series X. Scopriamo perché.

Playstation 5 sarà più potente della nuova Xbox series x?

Da un rumor sul web sembrerebbe che il nuovo leak di PlayStation 5 ha elencato quelle che potrebbero essere le caratteristiche hardware del prossimo modello di casa Sony dalla forma monolitica. Playstation 5, secondo queste inedite indiscrezioni, dovrebbe disporre di 13.3 teraflops, mentre la Xbox series ne ha 12. Un posizionamento superiore come pura potenza di calcolo per la Playstation 5, dunque. Tuttavia, il rumor non è ufficiale, ma è stato diffuso da 4chan, quindi va preso con pinze e molle. Ma quali sono le altre caratteristiche di Playstation 5?

13.3TF Custom RDNA 2 GPU @ 1.7GHz with 60 Compute Units

Dedicated RT and 3D Audio cores

AMD Zen2 8 core @ 3.4 GHz (Sony is working on boosting to 3.7GHz)

SSD@5.5GB/S @ 1TB

RAM 16GB GDDR6 + 4GB DDR4

Il prezzo della Playstation 5 al momento sembra stimato a 499 dollari, ulteriori novità anche sul versante del gamepad con possibilità di un feedback tattile, che secondo il leak potrebbe addirittura avere un monitor per il battito cardiaco e un microfono incorporato. C’è da aggiungere che sembrerebbero confermate le compatibilità con tutte le precedenti versioni di Playstation. Dunque, al momento, pare che la Sony e la sua nuova console siano un passetto avanti con la nuova Xbox series x. E’ già iniziata, dunque la sfida tra le due nuove console.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube